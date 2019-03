Minister bezoekt veiling BelOrta: “Vlaanderen pompt 1,75 miljoen in onderzoek over toekomst land- en tuinbouw” Antoon Verbeeck

06 maart 2019

17u33 0 Sint-Katelijne-Waver Minister van Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) bezocht vandaag vijf innovatieve bedrijven uit de landbouwsector, waaronder coöperatieve veiling BelOrta in Sint-Katelijne-Waver. Hij deelde hij mee dat Vlaanderen 1,75 miljoen steekt in praktijkgericht land- en tuinbouwonderzoek.

Als kersvers minister van Landbouw en Klimaat wil Van den Heuvel kennis maken met de bedrijven in de land- en tuinbouwsector. BelOrta is de grootste coöperatieve groente- en fruitveiling van ons land en heeft sites in heel Vlaanderen. “BelOrta heeft de boodschap ‘De toekomst zal klimaatslim zijn, of zal niet zijn’, goed begrepen. Het streeft ernaar om energieneutraal te worden en ze kunnen alvast rekenen op steun van de overheid bij hun investeringen waaronder zonnepanelen en ledverlichting. Ook zijn er plannen om windmolens te installeren”, aldus de minister.

Na een presentatie over de klimaatinspanningen van het bedrijf, volgde een rondleiding. Het bezoek aan BelOrta was één van de vijf bedrijfsbezoeken van woensdag. Zo stonden er ook bedrijven in Geel, Kontich en Pulle op zijn agenda.

De minister kondigde tijdens zijn bezoek aan de veiling aan dat Vlaanderen 1,75 miljoen vrijmaakt voor innovatieve onderzoekstechnieken ondersteunt in de sector. “Die steun maakt het voor de praktijkcentra mogelijk om voor actuele problemen en noden in de sector een oplossing te zoeken”, zegt Van den Heuvel. “Niet alleen energiezuinige investeringen zijn broodnodig, de oplossingen moeten ook rendabel en duurzaam zijn.”