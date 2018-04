Minder parkeerplaatsen na fout tijdens werken 11 april 2018

02u53 0 Sint-Katelijne-Waver De nieuwe parking aan de Dijksteinschool zal geen 54 maar 40 parkeerplaatsen tellen, na een fout tijdens de werken.

Gemeenteraadslid Jos Moeyersons van oppositiepartij Vlaams Belang stelde vast dat de aannemer ten onrechte een stuk grond had afgegraven van een bewoner wiens grond niet toebehoorde aan de gemeente. "Na de vele problemen met de nieuwe zaal is er nu de aanslepende periode van de buitenaanleg. Reeds drie jaar ligt er al die werfzone. Nu zou het door Vlaanderen goedgekeurde plan niet juist zijn, waardoor er te veel grond werd afgegraven. De getroffen eigenaar was hier niet van op de hoogte", sprak hij tijdens de gemeenteraad. Schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA) bevestigde dat er een fout was gebeurd. "De aanleg van de parking is het laatste puzzelstuk van de werken. Het klopt dat er een probleem is geweest, maar dat hebben we rechtgezet. Er waren twee opties: de grond aankopen of het aantal parkeerplaatsen verminderen. De eerste optie bleek echter te duur. De parking aan de Dijksteinschool zal daardoor geen 54 maar 40 parkeerplaatsen krijgen. Op zich zijn er nog voldoende parkeerplaatsen in de buurt. De prijs die we de aannemer betalen voor de werken zal worden aangepast en de grond van de getroffen bewoner zullen we opnieuw herstellen." (AVH)