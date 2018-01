Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs 02u32 0

De Minder Mobielen Centrale (MMC) van Sint-Katelijne-Waver maakt sinds 1 januari deel uit van het Zorgbedrijf Rivierenland. Voor de klanten wijzigt er weinig, voor de ritten blijft men beroep doen op vrijwillige chauffeurs. Om alle gebruikers optimaal te bedienen zijn extra chauffeurs van harte welkom. In 2017 werden er nog meer dan 3.000 ritten gereden, goed voor zo'n 113.500 kilometers. Wie interesse heeft om bij de MMC aan de slag te gaan, kan contact opnemen via 015/44.52.40 of mmc.skw@zbrivierenland.be.