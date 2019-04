Medewerksters BKO doen oproep naar nieuwe collega’s via filmpje Antoon Verbeeck

11 april 2019

11u39 0 Sint-Katelijne-Waver In de zoektocht naar nieuwe medewerkers lanceerde de buitenschoolse kinderopvang (BKO) van Sint-Katelijne-Waver een filmpje via de gemeentelijke website. Collega’s Annelies en Tiffany van de BKO vertellen in het filmpje dat ze nog een aantal zotte, actieve en speelse collega’s zoeken om het team te versterken.

“We merken dat we voor de functies van begeleidster van de BKO en animator voor de vakantiewerking moeilijk mensen vinden. Daarom gooien we het eens over een andere boeg en pakken we de zoektocht naar nieuwe medewerkers op een creatieve manier aan. Het idee van een filmpje komt van het personeel van de BKO”, zegt Pieter Florentie van de communicatiedienst van Sint-Katelijne-Waver. De BKO zoekt specifiek naar teamspelers die zich kunnen inleven in de wereld van kinderen tussen de 2,5 en 12 jaar en spelletjes en activiteiten kunnen uitwerken. “We hebben al heel veel leuke reacties ontvangen op ons filmpje en vier personen reageerden op onze vacatures. Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen via de gemeentelijke website.”

Meer informatie en het filmpje vind je via www.sintkatelijnewaver.be/bko-zoekt

