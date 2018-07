Martine De Graef richt nieuwe partij op 14 juli 2018

02u46 0 Sint-Katelijne-Waver Sint-Katelijne-Waver heeft er met KA-WA een politieke partij bij. Het speerpunt van KA-WA, dat staat voor Katelijns Alternatief-Wavers Alternatief, is onafhankelijk gemeenteraadslid en gewezen gedeputeerde Martine De Graef.

"KA-WA is een volledig nieuwe onafhankelijke groepering. Het is niet de bedoeling de zoveelste luid roepende partij te zijn, die alleen slogans scandeert", zegt De Graef.





"Wij leggen ons toe op onze gemeente, omdat verandering 'thuis' begint. We streven ernaar de eigenheid van onze landelijke gemeente te bewaren. Aan de hand van verzuchtingen en ondervindingen hebben we een programma uitgeschreven dat een ruim aantal beleidsdomeinen toelicht. Momenteel telt onze groep twintig gedreven mensen. We nemen deel aan de verkiezingen: niet arrogant, maar zelfverzekerd en vooral met haalbare, realistische doelen voor ogen. De eerste reacties op KA-WA zijn alvast positief en we zijn er zeker van dat we met onze partij de burger een mooi alternatief kunnen aanbieden", zegt Martine De Graef. (AVH)