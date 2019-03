Man steekt escortedame neer: buren omschrijven dader als stil en asociaal Els Dalemans

10 maart 2019

17u21 1 Sint-Katelijne-Waver Een 30-jarige man heeft vrijdagavond in Sint-Katelijne-Waver een escortedame aangevallen met een mes in zijn pc- en vapezaak in de Lemanstraat. Jelle V.B. stak de 30-jarige vrouw meermaals. Het slachtoffer kon ontkomen en werd door voorbijgangers naar het ziekenhuis gebracht. De man is aangehouden.

“De man ontving de escortdame vrijdagavond rond 19.30, en had seksuele betrekkingen met de vrouw”, zegt Christel Minne van het Antwerpse parket. “De vrouw heeft verklaard dat ze op een bepaald moment een messteek voelde in haar schouder. Ze is daarna gevallen, en kreeg nog verschillende messteken in de schouder, het achterhoofd, de rug, de arm... Het slachtoffer wist gelukkig te ontsnappen en de straat op te lopen.”

De vrouw zakte ineen op de stoep, en werd daar opgemerkt door een voorbijganger. Die reed meteen met haar naar het ziekenhuis, waar de steekwonden en een klaplong werden vastgesteld. “De toestand van de vrouw is stabiel, zij kon in het ziekenhuis ook al kort verhoord worden”, stelt Minne.

Eerdere afspraken

Jelle V. B. vluchtte naar zijn vader in Mechelen, en kon daar in de loop van vrijdagavond gearresteerd worden. “Het was niet de eerste keer dat deze 2 mensen met elkaar contact hadden, ze hadden in het verleden nog met elkaar afgesproken. Wat de man bezielde om nu zulke feiten te plegen, is nog niet duidelijk. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zal dinsdag voor de raadkamer verschijnen.”

Volgens zijn naaste buren is Jelle V.B. een ‘asociaal type’. “Hij opende enkele maanden geleden zijn pc- en vapewinkel, maar we zagen er maar weinig klanten. Jelle zelf stond regelmatig te ‘vapen’ op straat, maar veel meer dan de grote dampwolken die zijn toestelletje produceerden, zagen we niet. Onze buurman knikte hooguit eens of zei een stille ‘goeiendag’ als antwoord op onze groet.” Eén van de overbuurvrouwen voelde zich zelfs ongemakkelijk wanneer de man op straat stond. “Hij kon je blijven aanstaren zonder een woord te zeggen.”

Jelle V.B. woonde samen met zijn vriendin een tijdje verderop in de Lemanstraat, boven de nagelstudio van Mireille Wens. Ook zij omschrijft hem als ‘geen grote prater, heel stil en teruggetrokken’. “Het koppel bleek plots verhuisd, en ik kwam Jelle wat later tegen toen hij verderop net zijn winkel had geopend. Het contact bleef heel oppervlakkig. Ik begrijp niet goed dat zo’n stille man iemand zoiets vreselijk kan aandoen.”

Niets gemerkt

Van de steekpartij zelf merkten de buren vrijdagavond niets. “Ik was tot 20 uur bezig in mijn nagelstudio, op dat moment moet het meisje de straat op zijn gevlucht, maar ik heb niets gezien of gehoord”, zegt Wens. Dit bevestigen ook de andere buren: “Pas in het midden van de nacht kwam de politie massaal ter plaatse en werden we wakker gebeld om te vragen of iemand iets had opgemerkt.”

Na de steekpartij bleven enkele bloedspatten op het arduin achter. Buren komen er één voor één even naar kijken. “Het is een heel vreemd gevoel dat zoiets hier kan gebeuren. Je verwacht zulke dingen in een grootstad, maar niet in een rustig dorp als Sint-Katelijne-Waver.”