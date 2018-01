Maand met uitstel voor racistische uitspraak 25 januari 2018

02u34 0

Maurice T. heeft een celstraf van een maand en een geldboete van 1.800 euro met uitstel gekregen. De man uit Aarschot stond terecht voor een racistische uitspraak. Dat gebeurde aan de woning van zijn stiefdochter in Sint-Katelijne-Waver. Hij had er zijn wagen geparkeerd en kreeg nadien een discussie met de buurman over de plaats waar beklaagde zijn auto had achtergelaten. "Meneer zei onder meer dat aangezien hij Belg is, hij doet wat hij wil. Ook de quote 'jij bent een zwarte, ga terug naar uw land. Jullie profiteren al genoeg van het OCMW' werd niet geschuwd", aldus de openbaar aanklager vorige maand. De verdediging was verbaasd. Niet enkel verklaarde de raadsman van T. dat zijn cliënt helemaal geen racist is, volgens hem is hij bovendien de peetvader van een gekleurd kind. "Het was gewoon een verkeerde beslissing", luidde het in de pleidooien. Er werd een opschorting gevraagd maar daar ging de rechter niet op in. (TVDZM)