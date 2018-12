Lokalen Gidsen worden studeerruimtes tijdens blok Antoon Verbeeck

19 december 2018

De Gidsen van Sint-Katrien zetten tijdens de kerstvakantie hun lokalen open voor blokkende jongeren. De lokalen in de Vossevelden zijn op maandagen 24 december en 31 december open van 8.30 tot 12.30 uur, woensdag 26 tot en met zondag 31 december van 8.30 tot 18 uur en van woensdag 2 januari tot zondag 5 januari van 8.30 tot 18 uur. Op kerstdag en Nieuwjaar wordt er niet gestudeerd. “Het is de eerste keer dat de Gidsen van Sint-Katrien hun lokalen openstellen voor studenten die in een blokperiode zitten. Het gaat om een proefproject. Slaat het aan, dan bestaat de kans dat het in de toekomst een vervolgt krijgt. In de lokalen is er plaats voorzien voor een twintigtal studenten”, weet onderwijsschepen Ronny Slootmans (SAMEN ANDERS).