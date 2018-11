Lisette wint 1.000ste skwinkelbon Antoon Verbeeck

12 november 2018

13u37 0

Veertien maanden na de lancering verkocht het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver de duizendste skwinkelbon. De gelukkige koper was Lisette Bogaerts. Schepen voor Lokale Economie Tom Ongena (Samen Anders) verraste haar met een skwinkelbon ter waarde van 100 euro. “Dat de teller nu op duizend verkochte skwinkelbons staat, is een groot succes. In totaal werd al voor 35.581 euro aan skwinkelbons als geschenk gegeven”, vertelt Ongena. “Ook het aantal deelnemende handelaars is in die periode fiks gestegen, van 56 toen naar 71 nu. Met de skwinkelbon geef je de lokale handelaar een duwtje in de rug. En geef toe, nergens shop je beter dan bij de lokale specialist die je met de glimlach ook de juiste service aanbiedt.”

Voor Lisette Bogaerts was het een aangename verrassing dat ze de duizendste skwinkelbon kocht. “Ik kom er één kopen en nu krijg ik er zelf ook één”, lacht ze. “Ik heb een etentje bij een vriendin en wil graag een geschenkje meenemen. Ik wist niet meteen wat, dus koos ik voor een skwinkelbon. Zo kan mijn vriendin zelf kiezen wat ze graag heeft. Het aanbod is immers erg divers.”

Je kan de skwinkelbon kopen in het gemeentehuis van Sint-Katelijne-Waver en op www.skwinkel.be. Op deze website vind je ook een overzicht van de deelnemende handelaars. De skwinkelbon is één jaar geldig na aankoop.