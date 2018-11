Levering van benzine gaat bijna mis TVDZM

22 november 2018

17u30 0 Sint-Katelijne-Waver Aan het benzinestation Maes langs de Mechelsesteenweg is het leveren van benzine bijna fout afgelopen. Bij het leveren van de benzine vatten de gassen vuur en ontstond er een steekvlam.

Vanmorgen omstreeks 6.15 uur kwam een tankwagen benzine leveren. Om dat veilig te laten verlopen moet er steeds verplicht een tweede leiding worden aangelegd. Dit om de gassen, die vrijkomen bij het overhevelen van de benzine, op te vangen. Alleen liep dat vanmorgen bijna mis. Een personenwagen kwam aangereden om te tanken in het benzinestation maar merkte de put om de benzine over te hevelen te laat op. De wagen reed tegen de koppelingen en zorgde ervoor dat de leiding los kwam. Hierdoor vlogen de ontsnapte gassen door de hitte van de wagen in brand. Er ontstond een steekvlam. De bestuurder van de personenwagen kon uiteindelijk erger voorkomen. De bestuurder bluste de brand met zijn poederblusser uit de wagen waardoor de situatie snel onder controle was. De brandweer werd wel opgeroepen en kwam ter plaatse. Zij moesten uiteindelijk niet ingrijpen. Na controle werd het tankstation opnieuw vrijgegeven.