Lemanstraat moet het zonder kerstverlichting stellen

De handelaars van de Lemanstraat in Sint-Katelijne-Waver moeten het zonder kerstverlichting stellen. "De kerstverlichting werd blijkbaar aangesloten op de afgekeurde straatverlichting. Na het doven van de lichten voor het vuurwerk van vanavond heeft men deze niet meer kunnen aanschakelen. De handelaars zijn furieus", zegt Jos Moeyersons van Vlaams Belang. Die furie blijkt nogal mee te vallen, blijkt uit een beperkte rondvraag, al brandt de verlichting inderdaad niet. Volgens schepen van Economie Tom Ongena is dit het gevolg van een technisch probleem. "Eandis heeft de verlichting uitgeschakeld om veiligheidsredenen. We proberen dat op te lossen." Hij benadrukt dat er nog nooit zoveel sfeerverlichting is geweest in de gemeente. "Het bestuur is dan toch Pasbrug-Nieuwendijk vergeten", aldus nog Moeyersons. (WVK)