Lemanstraat afgesloten voor reconstructie van steekpartij waarbij escortedame werd neergestoken Tim Van der Zeypen

27 maart 2019

15u00 0 Sint-Katelijne-Waver Gerecht en politie houden momenteel een reconstructie in de Lemanstraat. Naast de verdachte van de steekpartij begin deze maand waarbij een escortdame (30) werd neergestoken, woont ook de escorte zelf de reconstructie bij. Ze worden beiden bijgestaan door hun raadsman. Het centrum van Sint-Katelijne-Waver is momenteel volledig afgesloten voor het verkeer.

Op vrijdagavond 8 maart haalde de dertigjarige Jelle V.B. uit Sint-Katelijne-Waver uit met een mes naar een escortdame. Beiden hadden volgens het parket kort daarvoor seksuele betrekkingen gehad. De vrouw werd bij de steekpartij een vijftal keer gestoken in onder meer het hoofd, de schouders, de rug en de arm. De vrouw kon vluchten en werd vervolgens door een omstaander zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat mocht ze intussen al verlaten. Of ze vandaag ook de wedersamenstelling bijwoont is niet geweten.

Tijdens de wedersamenstelling die zopas startte zal de dertiger onder meer aan de speurders, het parket en onderzoeksrechter Kris Lavens moeten uitleggen wat er die bewuste avond heeft afgespeeld. Over een motief is voorlopig nog niets bekend. Wel is geweten dat beiden elkaar ook al voor die bewuste dag hadden ontmoet en seks hadden. Na de feiten op 8 maart sloeg de dertigjarige V.B. eerst nog op de vlucht. Hij kon pas later worden ingerekend bij zijn vader thuis in Mechelen. Sindsdien zit hij in de cel en wordt hij verdacht van poging moord.

Hoelang de reconstructie gaat duren, is momenteel nog niet bekend. Vermoedelijk neemt de reconstructie ook nog tot na de avondspits in beslag. Tot die tijd blijft het centrum van Sint-Katelijne-Waver hermetisch afgesloten voor het verkeer, fietsers en voetgangers. De doorgang naar de parking van supermarkt Carrefour is versperd maar de parking zelf blijft volgens de gemeente bereikbaar. Ook voor de bussen van De Lijn geldt de perimeter. De busmaatschappij voorziet een tijdelijke bushalte in de Mechelsesteenweg.