Leerlingen Sint-Ursula-Instituut dragen dikke truien over uniform 06 februari 2018

In het Sint-Ursula-Instituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver werd gisteren de verwarming enkele graden lager gezet en kwamen de leerlingen met een dikke, gekleurde trui naar school. Op die manier wou de school een steentje bijdragen aan een beter klimaat. "Dit jaar staat Dikke Truiendag in het teken van het klimaatprobleem 'hittestress'. Al onze schooljaren, van het eerste tot het zevende, doen mee. Ze moeten hun schooluniform wel nog dragen, maar mogen een gekleurde trui over hun uniform aantrekken", zegt communicatieverantwoordelijke van de school Ann Vanhaeren.





Het initiatief met de dikke truien viel in smaak bij de leerlingen. "Het is wel leuk om eens een andere trui te kunnen dragen. Het maakt de dag net iets specialer, en dan nog voor een goed doel. Met een gekleurde trui ben je altijd in een goede bui", klonk het poëtisch. (AVH)