Leerlingen helpen bijen uit de nood 22 maart 2018

In Sint-Katelijne-Waver wil men de bijenpopulatie een boost geven door zaadzakjes uit de delen aan alle leerlingen, van de eerste kleuterklas tot het zesde middelbaar. In totaal worden er 5.200 zakjes verdeeld. Met deze zaadjes kunnen de kinderen thuis een bloementapijt van drie vierkante meter aanleggen. Gisteren ontvingen de leerlingen van Hagelstein een zakje en kregen ze de deskundige uitleg van een imker. "De laatste jaren gaat het aantal honing- en wilde bijen enorm achteruit. Deze achteruitgang is het gevolg van een daling van de voedselbronnen, het gebruik van pesticiden, de klimaatverandering en ziekten", weet schepen van Milieu Servaas De Vries (Samen Anders). "Van de 264 gewassen die in Europa geteeld worden voor voedselproductie, wordt 84 procent bestoven door bijen. Vooral wilde bijen, zoals hommels, spelen hierin een rol van onschatbare waarde." Het gemeentebestuur installeerde in het verleden al zes bijenhotels, onder andere aan de bib en de Dijkstein-school, en legde verschillende bijvriendelijke planten- en bloemenweides aan. Het besloot ook om de spoorwegberm in Elzestraat slechts één keer per jaar te maaien om bijen en andere insecten ten volle van te laten genieten van de aanwezige plantensoorten. (AVH)