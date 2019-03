Leerkrachten Dijkstein staken niet: “Kinderen mogen niet de dupe zijn, maar we zijn ook geen superhelden ” Wannes Vansina

20 maart 2019

13u47 0 Sint-Katelijne-Waver Tal van scholen bleven vandaag dicht door de staking in het onderwijs, maar Dijkstein in Sint-Katelijne-Waver niet. De leerkrachten hielden verkleed als super(wo)man een alternatieve actie. “Onze kinderen mogen niet de dupe zijn.”

Dat het personeel van Dijkstein niet staakte, wilde niet zeggen dat het niet achter de boodschap van de syndicale actie staat. Dat maakte het bij het binnengaan meteen duidelijk met een spandoek met opschrift ‘Onder deze werkdruk geraken we niet meer van onze kruk!!’ “Door te staken, treffen we de verkeerde mensen. Onze kinderen zijn nu al de dupe van het systeem zoals het nu loopt, de ouders staan achter ons”, zeggen kleuterjuffen Caro Verhaegen, Kim Liekens en Annelies Das.

Meer middelen

Maar de eis voor meer middelen voor het onderwijs, vinden ze dus wel meer dan terecht. Volgens de juffen wordt van leerkrachten verwacht dat het superhelden zijn. Door al het extra werk dat op hun bord belandt, komen ze te weinig aan hun kerntaak toe: lesgeven.

“In het kleuteronderwijs zijn de klassen te groot. Ook het aantal uren kinderverzorging mag serieus omhoog. Nu hebben we drie voormiddagen een kinderverzorgster voor elf klassen, terwijl kinderen niet zindelijk moeten zijn.” In de lagere school snakken de leerkrachten dan weer naar kleinere klassen en meer ondersteuning voor ‘kinderen met een rugzakje’. “Zij blijven nu in de kou staan.”