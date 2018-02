Lange Zandstraat heropent eind april 22 februari 2018

De laatste werken in het kader van de heraanleg van de Lange Zandstraat starten begin maart. De aannemer zal dan de toplaag van de asfaltverharding aanleggen in het stuk tussen Stadeycken en de grens met Mechelen. De straat gaat eind april weer open.





"Het beton van de verkeersgeleiders moet drie weken uitharden voor er auto's kunnen overrijden. Tijdens deze uithardingsperiode worden de bermen, opritten, beplantingen, boordgrachten, de aansluiting op zijstraten, verkeerssignalisatie en dergelijke aangebracht en afgewerkt", vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). "Om deze werken veilig te laten verlopen en het beton optimaal te laten uitharden, blijft doorgaand verkeer nog verboden."





Op vrijdag 20 april, anderhalf jaar na de start van de werken, zal de vernieuwde Lange Zandstraat worden opengesteld. Het gemeentebestuur zal die namiddag de buurtbewoners uitnodigen voor een kleine receptie. Later dit jaar krijgen ook de zijstraten Beukendreef, Netestraat en Fermerijstraat nieuwe riolering en wegdek. (AVH)