Kristof Sels trekt N-VA-lijst, ex-schepen Jan Broes duwt 07 mei 2018

02u32 0 Sint-Katelijne-Waver Huidig burgemeester Kristof Sels zal op 14 oktober de kieslijst van N-VA trekken. Voormalig schepen Jan Broes zal de kieslijst dan weer duwen. Dat werd gisteren bekend gemaakt door de partij.

"Op één na zijn alle mandatarissen opnieuw kandidaat. Zij krijgen het gezelschap van enkele nieuwkomers", zegt Frank Geets. Voorzitter van het lokale partijbestuur.





"Onze schepenen prijken vooraan op de lijst en al onze mandatarissen, op één na, komen opnieuw op. Zo gaat er geen kennis en ervaring verloren." Op de lijst staan ook enkele nieuwkomers. Het gaat om een mix over de vijf kernen van de gemeente Sint-Katelijne-Waver. "Iedereen is vertegenwoordig. Ook alle leeftijden", luidt het nog. "We hebben een sterke en evenwichtige lijst vol geëngageerde en bekwame kandidaten." (TVDZM)