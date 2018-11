Koerier hield pakjes achter: parket eist werkstraf TVDZM

13 november 2018

De 21-jarige Mike V.M. uit Denderhoutem moet mogelijk een werkstraf gaan uitvoeren. Het parket eiste die straf omdat de twintiger enkele pakjes achterhield. De jongeman werkte destijds voor een koeriersbedrijf uit Sint-Katelijne-Waver. De man ontkende de feiten op zitting niet. “Ik had een ongeval gehad en vreesde dat ik mijn loon niet zou krijgen”, zei de 21-jarige tegen rechter Erika Colpin. “Daarom hield ik die pakjes achter zodat ik mijn rekeningen zou kunnen betalen.” De jongeman was akkoord om een werkstraf uit te voeren. Hoeveel uren hij uiteindelijk zal moeten gaan werken voor de maatschappij, weten we op 10 december.