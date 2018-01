Knots kan eigenaar celstraf kosten 02u44 0

Abdelkader E.K. riskeert een celstraf van een maand met uitstel en een geldboete van 800 euro. De man stond terecht voor verboden wapenbezit. Bij een huiszoeking is een knots gevonden. Die stond naast de trap. De knots is gevonden naar aanleiding van een burenruzie. Een die al aan de gang is sinds 2013. "De partner van zijn buurman stak spijkers in de autobanden van mijn cliënt en trok krassen op de carrosserie. Die bewuste dag ontstond er opnieuw een discussie waarbij geroepen en gescholden werd. Mijn cliënt voelde zich bedreigd een heeft de knots bovengehaald", zei E.K.'s raadsvrouw, Nathalie Goedertier. "De knots legt hij in de auto telkens als hij naar Marokko rijdt. Soms voelt hij zich niet veilig ." De zaak kwam voor de rechter omdat de minnelijke schikking niet werd betaald. De verdediging ging voor de opschorting.





Vonnis op 7 februari (TVDZM)