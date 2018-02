KGR Katelijne verliest ook zijn beste match van het seizoen 07 februari 2018

Voor zover het nog niet beslist was, zijn de kansen van Groen-Rood Katelijne op het behoud na de nederlaag tegen Vorselaar (3-1, red.) tot quasi nihil geslonken. Ook doelpuntenmaker Jordy Uijtenhaak wil de rekenmachine niet meer bovenhalen. "Het is over en out", zegt Uijtenhaak, die wel al zijn contract verlengde voor volgend seizoen. "Toch zat er veel meer in, want ik denk dat we onze beste wedstrijd van het seizoen speelden. Vorselaar scoorde aan honderd procent, terwijl wij enkele mooie kansen onbenut lieten, maar zelfs de 3-1-achterstand aan de rust was geen mentale tik omdat iedereen voelde dat we beter waren. In de tweede helft zijn we dan ook vol voor de aansluitingstreffer gegaan, maar ondanks de kansen bleef die uit en de klok tikte in ons nadeel. Of het gegeven dat de degradatie onafwendbaar is enigszins bevrijdend werkt? Dat weet ik niet, maar de komende tegenstanders hebben allemaal nog iets om voor te spelen en misschien liggen daar nog wel mogelijkheden voor ons om wat te rapen." (KDMM)