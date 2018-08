Kermis zoekt kramen 06 augustus 2018

In Elzestraat is het op 25, 26 en 27 augustus kermis. Het gemeentebestuur zoekt nog kramers die de kermis willen versterken met hun autoscooter, lunapark, suikerkraam, kindermolen of andere attractie. Kermiskramers kunnen hun kandidatuur indienen via openbare.werken@skw.be of contact opnemen met de dienst openbare werken via het telefoonnummer 015/30.50.40. (AVH)