Kegelshoek-wijk krijgt nieuwe asfaltlaag 29 mei 2018

De Kegelshoek-wijk krijgt een nieuwe asfaltlaag. In totaal krijgen zes straten de komende weken een nieuwe verharding.





De Kegelshoek-wijk dateert uit de tweede helft van de jaren 1970. In 1978 werden de Kegelshoeklaan, Gerststraat, Haverstraat, Korenstraat, Vlasstraat en Boekweitlaan aangelegd. "Na veertig jaar heeft het wegdek zijn dienst volbracht", vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). "De slijtage van de asfaltverharding is duidelijk te merken aan de uitkorreling van de toplaag. Om verdere schade te voorkomen, hebben we als gemeentebestuur beslist om het wegdek in de wijk van een nieuwe toplaag te voorzien." De bewoners van de wijk zullen minimale hinder ondervinden van de werkzaamheden. "Hun woning blijft altijd bereikbaar, behalve op het moment dat de machines net voor de deur aan het werk zijn en wanneer de kleeflaag op de onderlaag van de bestaande asfalt wordt aangebracht. De aannemer zal de bewoners hiervan tijdig op de hoogte brengen", aldus de schepen. De firma Vanhoeyveld uit Hever zal de werken uitvoeren. Het kostenplaatje wordt geraamd op 160.000 euro. (AVH)