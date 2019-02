Katelijnse socialiste Kelia Kaniki Masengo op Vlaamse kieslijst Antoon Verbeeck

14 februari 2019

De Katelijnse socialisten worden komende verkiezingen vertegenwoordigd door Kelia Kaniki Masengo. Ze is te vinden op de 7de plaats van de Vlaamse lijst. Masengo is een relatief nieuw politiek gezicht in de gemeente en kwam voor de eerste keer op tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Op de kartellijst Samen Anders behaalde ze 201 voorkeurstemmen. “Ik ben ontzettend fier om vanop de 7de plaats onze gemeente te kunnen vertegenwoordigen op de Vlaamse lijst van sp.a”, zegt Masengo. “De resultaten van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn duidelijk niet onopgemerkt gebleven en worden nu vertaald in deze mooie plaats. Solidariteit en menselijkheid staan voor mij op de eerste plaats. Met mijn deelname wil ik inzetten op de thema’s ouderschapsverlof, representatie en inclusie.”

“Kelia krijgt de volle steun vanuit de afdeling”, beamen Katrien Willems en Maurice Verheyden, beiden gemeenteraadslid voor sp.a binnen de kartellijst Samen Anders. “Haar enthousiasme werkt aanstekelijk. We zijn er van overtuigd dat ze met haar doorzettingsvermogen ook de rest van de provincie kan overtuigen van haar kunnen. Wij zullen alvast ons steentje bijdragen om haar naam in de provincie over de tongen te doen rollen.”