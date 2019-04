Katelijnse CD&V-schepenen als opvolgers tijdens verkiezingen Antoon Verbeeck

04 april 2019

10u09 0

CD&V Sint-Katelijne-Waver trekt met twee schepenen naar de verkiezingen van 26 mei. Eerste schepen Eric Janssens (49 jaar) staat op de twaalfde opvolgersplaats op de lijst voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De 25-jarige schepen van onder meer Onderwijs en Welzijn Sarah De Keyser is negende opvolger voor het Vlaams Parlement. “CD&V Sint-Katelijne-Waver is verheugd met deze twee sterkhouders de nationale campagne van de partij te ondersteunen en de stem van onze afdeling ook in Brussel te kunnen laten horen om dossiers die onze gemeente en regio aanbelangen mee te verdedigen”, aldus afdelingsvoorzitter Björn Cloots.