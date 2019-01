Katelijnenaars maken schepijs met vloeibaar stikstof: “Altijd een perfect resultaat” Antoon Verbeeck

31 januari 2019

11u37 0 Sint-Katelijne-Waver Koken is wetenschap, vraag dat maar aan Geert Van Hoof (43 jaar) en Inge Janssens (45 jaar) uit Sint-Katelijne-Waver. Eind vorig jaar zijn ze beginnen te experimenteren met ijs en vloeibaar stikstof. Het resultaat is BarSensa, een nieuw horecaconcept dat uniek zou zijn in België.

Het koppel zocht al een tijdje naar een culinaire uitlaatklep om te combineren met hun professionele activiteiten. “We hebben allebei geen ervaring in de horeca, maar zijn er wel in geïnteresseerd. Wanneer we uit eten gaan kijken we altijd naar het concept van de zaak: wat is goed, wat kan beter, dit zou nog leuk zijn... Via instagram viel ons oog op schepijs gemaakt met stikstof. Dit is iets voor ons, dachten we. Uit ons opzoekingswerk blijkt dat nog niemand in ons land het in een commercieel concept heeft gegoten, wat voor ons mooi meegenomen is”, vertellen Geert en Inge.

Na wat experimenteerwerk en het vinden van het juiste beslag zag begin dit jaar BarSensa, een mobiele bar waar vers schepijs wordt bereid en geserveerd, het levenslicht. De trendy luxebar is zelf ontworpen en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. “We zijn toch een aantal weken bezig geweest met het vinden van het juiste recept voor ons ijs. Dat is anders dan bij traditioneel roomijs, want door de stikstof komt er geen lucht in het beslag. Om schepijs met stikstof te kunnen maken heb je alleen een mixer, een vat vloeibaar stikstof en een kom nodig. Wanneer je de veiligheidsregels toepast, zoals het dragen van een veiligheidsbril en handschoenen, is het niet gevaarlijk”, zegt Geert.

“Het maken van het ijs duurt amper enkele minuten. Je doet het beslag in de kom, giet er vloeibaar stikstof over en mixt. In geen tijd heb je dus smeuïg schepijs en door de snelheid waarmee het ijs bevriest gaan er ook geen smaakstoffen verloren. Een ander voordeel is dat door de lage temperatuur van de stikstof (-196°C red.), er geen ijskristallen in het ijs ontstaan. Je krijgt dus altijd een perfect resultaat.”

BarSensa maakte begin dit jaar zijn debuut op een trouwbeurs in de Expo van Gent, na eerst wat proevertjes te hebben uitgedeeld bij vrienden en familie. De reacties in Gent waren alvast heel lovend. “Ons concept past perfect op verjaardagsfeestjes, huwelijken, communie, lentefeesten, bedrijfsfeestjes of in een zomerbar. De mensen komen naar onze bar, kiezen hun toppings voor op het ijs en krijgen ondertussen het het hele proces te zien. Tijdens dat proces komt er heel wat rook vrij, die dan over de bar glijdt. Het is dus niet alleen een foodbar, maar ook een belevenis. Het is niet zomaar ijs scheppen en wegwezen.” Meer informatie vind je op www.barsensa.be of op de Instagram van BarSensa.