Jos Moeyersons (Vlaams Belang) terug op Kamerlijst Antoon Verbeeck

19 februari 2019

08u54 0

Net als in 2014 is Jos Moeyersons, fractieleider en voorzitter van Vlaams Belang in Sint-Katelijne-Waver, beloond met een plaats op de Kamerlijst bij de komende verkiezingen in mei. Moeyersons is te vinden op plaats 22. In 2014 was Moeyersons nog 7de opvolger op diezelfde lijst. “In de eerste plaats willen wij de Vlaming terug meer geld geven, aldus Moeyersons. “Dat betekent een minimumpensioen van 1.500 euro, minder pestbelastingen voor onze mensen, verlaging van fiscale druk op arbeid en een verlaging van de btw op elektriciteit. Verder besparen op onze sociale zekerheid, zoals N-VA wil, is uit den boze. Dit alles kan betaald worden door onder andere de migratiefactuur en de geldtransfers naar Wallonië stop te zetten.”