Jos Moeyersons trekt lijst Vlaams Belang 24 januari 2018

02u37 0

Oppositiepartij Vlaams Belang heeft Jos Moeyersons aangeduid als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De 56-jarige Moeyersons is voorzitter van de afdeling en sinds 2015 fractieleider in de gemeenteraad, waar Vlaams Belang twee zetels heeft. Het is de eerste keer dat Moeyersons de lijst trekt. "De partij wil gaan voor meer kansen voor eigen mensen in de sociale woningen, betere busverbindingen, meer groen, minder beton en de al lang beloofde realisatie van een evenementenzaal", klinkt het. (AVH)