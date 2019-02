Jongeren met beperking doen vrijwilligerswerk bij gemeente: “Uitgelezen middel om te integreren in maatschappij” Antoon Verbeeck

15 februari 2019

12u58 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver kan één keer per maand rekenen op de hulp van Joost, Ruben en Marnick (alle drie 25 jaar). Deze jongeren met een beperking zullen tijdens een vrijdagvoormiddag klusjes uitvoeren voor de gemeente en zo een zinvolle dagbesteding ervaren.

Het drietal kent elkaar van de G-ploeg van voetbalclub KSK Wavria uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het is uit die club dat Wijzersterk is ontstaan. De vzw heeft als doel om een zinvolle, aangepaste, kwaliteitsvolle en financieel haalbare dagbesteding aan personen met een beperking te geven. “Een zestal jaar geleden kwamen ouders van spelers van de G-ploeg bij elkaar en stelden ze zich de vraag: wat moeten onze jongens gaan doen eens ze de schoolbanken verlaten? We vreesden dat ze geen sociaal contact meer zouden hebben. In 2017 zijn we daarom met vier ouders een dagbestedingsproject gestart. Marnick, Joost en Ruben werken nu al enkele uren per week als vrijwilliger op de voetbalclub, bij een bioboerderij en in een manege. Ze vinden het geweldig dat ze hun dag op een zinvolle manier kunnen invullen en ze geapprecieerd worden voor hun werk”, zegt Daniël De Winter, voorzitter van Wijzersterk en vader van Marnick.

De jongens kregen er vandaag een extra vrijwilligerswerk bij en zullen voortaan klusjes uitvoeren op het gemeentehuis. Deze middag staken ze al meteen de handen uit de mouwen en gingen ze samen met een medewerker van de groendienst planten verpotten. “Vandaag was het vooral een kennismakingsdag. We hebben de burgemeester ontmoet en ons vrijwilligerscontract ondertekend. We zien het volledig zitten”, legt Marnick uit. Hun takenpakket bij de gemeente bestaat onder andere uit het verzorgen van de planten, het poetsen van de dienstwagens en het onderhouden van de digitale infozuilen en AED-toestellen. “In een tweede fase zullen ze zich ook ontfermen over het feestmateriaal van de gemeente. Voor hun inzet ontvangen ze een vrijwilligersvergoeding”, zegt schepen van Gelijke Kansen en Vrijwilligersbeleid Sarah De Keyser (CD&V). “Als gemeentebestuur gaan wij graag in op de vraag van Wijzersterk. Na een jaar volgt er een evaluatie. Loopt de samenwerking goed dan wordt deze verdergezet.”

De vzw wordt ondersteund door Dagwerking Pegode Kontich. Coördinator Rik Clauws heeft alleen maar mooie woorden voor het initiatief in Katelijne. “Voor de jongeren van Wijzersterk is werken een uitgelezen middel om te integreren in de maatschappij en om hun eigenwaarde en zelfbeeld te verhogen. Dit is ook een mooi voorbeeld van hoe deze jongeren toch een bijdrage kunnen leveren met hun mogelijkheden.”

