Jongeren die jeugdhuis willen starten, mogen zich melden bij gemeente Antoon Verbeeck

20 februari 2019

11u30 0 Sint-Katelijne-Waver Het gemeentebestuur doet een oproep naar Katelijnse jongeren die zich willen inzetten voor de oprichting van een nieuw jeugdhuis. Het enige jeugdhuis dat Sint-Katelijne-Waver rijk is, sloot eind vorig jaar de deuren. Een aantal jongeren zou het jeugdhuis terug nieuw leven inblazen, maar zij kwamen onlangs terug op hun beslissing.

In 2013 werd jeugdhuis JoKa opgericht door een groep geëngageerde jongeren uit de gemeente. Net als voorgangers van jeugdhuis Topya vestigden de jongeren zich aan het Sint-Michielskasteel in Elzestraat. Vijf jaar na de oprichting viel eind vorig jaar het doek over JoKa. Zoals wel vaker het geval bij jeugdhuizen werden de bestuursleden een dagje ouder en kwamen er andere verplichtingen bij. Zaterdag 22 december vond het laatste feestje van JoKa plaats. “Jammer. Een jeugdhuis is altijd een meerwaarde voor een gemeente. We kunnen de jongeren natuurlijk zelf niets opleggen en vragen of ze er toch geen vervolg aan willen breien”, zegt burgemeester Kristof Sels (N-VA).

Even was er hoop toen bleek dat een nieuwe lichting interesse toonde in het jeugdhuis. Uiteindelijk gaat ook dat plannetje niet door. “We hebben geen plan B. Bij deze wil ik een oproep doen naar de jeugd van onze gemeente. Wie de goesting en ambitie heeft om een nieuw jeugdhuis te starten, mag altijd de gemeente contacteren. Deze jongeren zullen de volledige steun krijgen van het gemeentebestuur”, besluit Sels.