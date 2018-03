Jongeman riskeert zes maanden voor inbraak in café 20 maart 2018

St-Kat.-Waver





Een 21-jarige jongeman uit Bonheiden stond gisteren terecht voor een inbraak in een café langs de Stationsstraat in Sint-Katelijne-Waver. De twintiger werd op heterdaad betrapt maar kon zich maar weinig herinneren. 's Avonds was hij weggeweest met vrienden maar toen hij te dronken was en zijn vrienden uit het oog was verloren, kreeg hij een black-out. "Hij werd naar eigen zeggen pas gewekt toen de politie een binnendeur intrapte omdat hij zich er had opgesloten", aldus procureur des konings Lieselotte Claessens. "Hij had op dat moment een hemd van het café aan en stond in zijn onderbroek. Zijn vuile jeans lag op de grond." Om binnen te geraken in het café had hij een deur geforceerd. Zo kon een medewerkster 's ochtends de inbraak vaststellen en de politie bellen. Ontkennen deed hij gisteren op zitting niet. "Ik ben me ook al gaan excuseren en betaalde de schade terug", aldus de twintiger tegen rechter Erika Colpin. "Ik heb thuis een flinke bolwassing gekregen en ben gaan beseffen dat het niet ok is dat je je de dingen van de dag voordien niet meer kan herinneren." De jongeman riskeert nu een celstraf van zes maanden en een geldboete van 150 euro met uitstel. "Zijn uitleg mag dan wel geloofwaardig zijn, het is geen excuus voor zijn daden", besluit Claessens. Vonnis binnen de maand. (TVDZM)