Jonge drugdealer verdiende 200 euro per week TVDZM

12 november 2018

13u40 0

Een negentienjarige jongen stond voor de rechter in Mechelen omdat het parket hem dagvaardde voor drugshandel. De jongeman kwam in het vizier van de politiezone Bodukap via verschillende bronnen. “Daaruit bleek dat beklaagde af en toe wel eens iets verkocht aan vrienden maar dat dit al snel uit de hand liep. Hij begon ook stilaan te verkopen aan vrienden van vrienden”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. De negentienjarige werd opgepakt door de politie en verhoord. Hij gaf de feiten meteen toe. “Ik verdiende er zo’n tweehonderd euro per week mee”, klonk het eerlijk tegenover de verbalisanten. Op die manier berekende het parket dat het drugshandeltje van de jonge Mechelaar zo’n 5.800 euro had opgebracht. Het vroeg dan ook om dat geld verbeurd te verklaren en de negentienjarige te veroordelen tot een celstraf van tien maanden en een geldboete van 8.000 euro met probatie-uitstel. “Een begeleiding is hier echt wel nodig”, besloot procureur Berteloot. De jongeman vertelde de rechter akkoord te zijn met voorwaarden. Een vonnis in de zaak volgt op 10 december.