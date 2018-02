Jeugd KV naar Sint-Katelijne-Waver? VOETBALCLUB ONDERZOEKT BOUW NIEUW COMPLEX NAAST HOGESCHOOL ANTOON VERBEECK

08 februari 2018

02u30 0 Sint-Katelijne-Waver Worden de jeugdspelers van KV Mechelen binnen enkele jaren de buren van de studenten van De Nayer in Sint-Katelijne-Waver? De kans bestaat. KV onderzoekt of een gebied aan de hogeschool geschikt is voor de bouw van het nieuwe jeugdcomplex.

KV Mechelen wil op termijn de jeugdinfrastructuur aan de Liersesteenweg in Mechelen laten voor wat het is, en een nieuw complex neerpoten. Het kijkt daarvoor ook over de stadsgrenzen heen. Een gebied aan Thomas More Hogeschool De Nayer in Sint-Katelijne-Waver behoort tot de mogelijkheden. "De accommodatie aan de Liersesteenweg is verouderd, te klein en we zitten er volledig ingebouwd. We zijn daarom een viertal locaties aan het bekijken. Een gebied gelegen aan de De Nayer-site is daar één van", legt directeur van Malinwa Marc Faes uit.





De eerste contacten zijn ondertussen gelegd. Het dossier zit momenteel op ambtelijk niveau en moet eerst nog op het schepencollege van Sint-Katelijne-Waver verschijnen. "In onze gemeente is het recreatiegebied aan De Nayer de enige piste die KV aan het bekijken is. Momenteel wordt er voor de site een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt, waardoor het makkelijker is om de contouren van het plan lichtjes uit te breiden voor de komst van de club. Het is uiteindelijk aan KV Mechelen om de knoop door te hakken eens het ruimtelijk verhaal rond is. Om het met voetbaltermen te zeggen: ze hoeven alleen onze voorzet binnen te koppen", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening in Sint-Katelijne-Waver Joris De Pauw (N-VA).





Mobiliteit

"Het is altijd mooi als een grote sportclub als KV Mechelen naar jouw gemeente komt, en dat zeg ik niet alleen omdat ik zelf een fan ben. Toch moeten we bestuderen wat de gevolgen zouden kunnen zijn", reageert burgemeester van Sint-Katelijne-Waver én KV-supporter Kristof Sels (N-VA). "Op het vlak van mobiliteit denk ik dat de impact nog wel zal meevallen, maar het is ook belangrijk om te weten of we onze eigen voetbalclubs niet benadelen. Bijvoorbeeld of het met de komst van KV voor hen niet moeilijker wordt om nieuwe spelertjes aan te trekken? Een voordeel zou dan weer kunnen zijn dat doorgestuurde spelertjes van KV Mechelen, dat toch meer op resultaten is gericht dan lokale voetbalclubs, in de regio willen blijven spelen en één van de voetbalclubs op ons grondgebied kiezen."





Een verhuis van de KV-jeugdspelers, al dan niet naar Sint-Katelijne-Waver zal alleszins niet voor morgen zijn. "Verhuizen zullen we sowieso pas binnen enkele jaren doen. We willen eerst de vernieuwing van ons stadion hebben afgerond", besluit Faes.