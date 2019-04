Inwoners Molenstraat ongerust over aangekondige rioleringswerken: “Wij willen duidelijkheid over onteigeningen” Petitie levert 58 handtekeningen op Antoon Verbeeck

08 april 2019

17u37 0 Sint-Katelijne-Waver B ewoners van de Molenstraat uit Onze-Lieve-Vrouw-Waver maken zich zorgen over het rioleringsproject, inclusief nieuw fietspad, dat deze zomer in hun straat zal starten. Niet de werken, wel de nieuwe rooilijn baart hen zorgen. Het gemeentebestuur zit volgende week samen met enkele buren om de onduidelijkheden rond de nieuwe rooilijn uit de wereld te helpen.

Het punt stond eerder deze maand op de agenda van de gemeenteraad, waar het werd verdaagd naar een latere raadszitting. Een twintigtal inwoners uit de Molenstraat was tijdens de gemeenteraad present en overhandigde een petitie van 58 handtekeningen aan burgemeester Kristof Sels (N-VA).

Onteigening

“Wij willen meer duidelijkheid”, klinkt het bij de buren. “Het gemeentebestuur heeft een nieuw rooilijnplan voor onze straat, maar we weten nog niet goed wat het precies van zin is. Er zijn buren die onteigend moeten worden, alleen is de communicatie daarrond niet transparant. Eind vorig jaar organiseerde het gemeentebestuur een infomoment, maar dat was voor ons een teleurstelling. De plannen waren heel klein afgedrukt en we bleven met onze vragen zitten. Hoeveel grond moeten wij afstaan? Waar wordt er precies onteigend? En welke vergoeding staat daar tegenover? Het zijn voor ons momenteel nog vraagtekens.”

De buren stellen zich ook vragen bij de breedtes die de gemeente vooropstelt. Langs beide zijden van de weg komen er fietspaden van 1.75 meter en een open gracht van 2.50 meter.

“Moet het echt zo breed zijn? Wij beseffen dat de komst van een nieuw fietspad positief is en goed is voor de veiligheid, maar is een open gracht met die breedte ook veilig?” De buren worden gesteund door oppositiepartij Vlaams Belang. “Deze mensen zijn niet tegen de heraanleg van hun straat. Maar er wordt op geen enkel manier tegemoet gekomen aan hun verzuchtingen”, aldus fractieleider van Vlaams Belang in de gemeenteraad Jos Moeyersons.

Nieuw overleg

Schepen van Openbare Werken in Sint-Katelijne-Waver Joris De Pauw (N-VA) belooft volgende week samen te zitten met enkele bewoners uit de straat.

“Tijdens het openbaar onderzoek werden zestien bezwaren ingediend. Deze waren vaak niet negatief, maar eerder met vragen. Volgende week zitten we met de indieners samen om hun bekommernissen te bespreken”, reageert de schepen. “Een groot deel van de gronden die nodig zijn, behoren reeds tot het openbaar domein. Het is voornamelijk in de zone 70 dat er enkele beperkte grondinnames moeten gebeuren. De nieuwe rooilijn moet vastgesteld worden in functie van het rioleringsdossier. Wat de vooropgestelde breedte van de weg en de nieuwe gracht betreft: die is in het verleden ook al toegepast in andere dossiers.”