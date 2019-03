Inwoners kunnen plan voor nieuw landschapspark Waverwoud inkijken Antoon Verbeeck

11 maart 2019

11u47 0 Sint-Katelijne-Waver Het ontwerp van toekomstig landschapspark Waverwoud ligt vanaf maandag ter inzage voor het publiek. Het gemeentebestuur wil op een stuk van 5 hectare aan de Muilshoek een nieuwe groene long creëren. De publieke consultatieronde eindigt op 10 april.

In het ontwerp-natuurbeheerplan staat hoe de gemeente, sinds 2016 eigenaar van het domein, de komende 24 jaar het nieuwe park zal beheren. “Dit wordt een groene parel vlak bij het centrum. Wandelaars, joggers en ruiters krijgen er een plaatsje, met respect voor de Gasthuis- en Hondsbossen”, vertelt schepen van Omgevingsbeleid Joris De Pauw (N-VA).

Voor het Agentschap Natuur en Bos (ANB) het beheersplan kan goedkeuren, volgt er eerst een publieke consultatieronde. Al wie wil, kan het document inkijken en bezwaren of opmerkingen formuleren. Het ontwerp-beheersplan is te raadplegen bij ANB en via hun website of op afspraak bij de gemeentelijke dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning.

Na zomer groen licht

“Na de goedkeuring van het ANB kunnen we starten met de uitvoering van het plan. Naast het permanente onderhoud betekent dat dat we ook de eenmalige inrichtingswerken van het landschapspark kunnen uitvoeren. Dat gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van picknickbanken, het aanleggen van wandelpaden, het plaatsen van infoborden, het plaatsen van omheining en het planten van nieuwe bomen.”

De gemeente hoopt na deze zomer groen licht te krijgen van ANB.