Infozuilen in kernen informeren burger 02u39 0

Op het dorpsplein van Elzestraat werd de eerste infozuil in gebruik genomen. Met deze zuilen wil het bestuur activiteiten van gemeente en verenigingen extra in de kijker plaatsen. Er komen eind januari ook nog zuilen op de Markt in het Centrum, in het Dorp in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en in het voorjaar aan de nieuwe parking aan basisschool Dijkstein. "De info op de zuilen kan kern per kern verschillen en zal aangepast worden afhankelijk van de activiteiten in de kern zelf. In eerste instantie plaatsen we info van de gemeente op de zuilen, zoals de aankondiging van de nieuwjaarsreceptie, de kernraad", zegt schepen van Communicatie Tom Ongena (Samen Anders). Ook verenigingen krijgen de kans om hun activiteiten gratis aan te kondigen op de zuil. De bestaande houten infopanelen blijven in gebruik. De aankoopprijs bedraagt net geen 75.000 euro voor de vier zuilen samen, daarbij zijn er ook nog kosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk. "Het is dan ook de bedoeling om de zuilen maximaal te gebruiken. De info op de zuilen wordt gepubliceerd tussen 7 uur 's morgens en 22 uur 's avonds, 's nachts is het scherm zwart", klinkt het. (AVH)