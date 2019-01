Illegaal aangetroffen bij controleactie van politie TVDZM

25 januari 2019

13u30 0 Sint-Katelijne-Waver De politiezone Bodukap heeft een grote controleactie gehouden. Auto’s werden onder meer op de R6 in Sint-Katelijne-Waver tegengehouden voor controle. “De actie richtte zich voornamelijk ter voorkoming van woninginbraken”, meldt de politiezone.

In totaal werden er 84 voertuigen gecontroleerd. 123 personen werden onderworpen aan een grondige controle. “Er werd een persoon aangetroffen die geseind stond”, gaat de politiezone verder. “We hebben ook nog man opgepakt die illegaal in ons land verbleef. Hij werd ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.”

De politie werd bij de actie bijgestaan door medewerkers van de Vlaamse Belastingsdienst. “Zij inden in totaal een bedrag van 9.546,54 euro”, besluit de politie. Bij de controleactie beboete de politie ook nog 26 autobestuurders.