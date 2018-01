Hulpbehoevende zus bestolen: werkstraf van zestig uur 02u32 0

De 59-jarige Rudi G. uit Sint-Katelijne-Waver heeft een jaar de tijd om een werkstraf van zestig uur uit te voeren. De vijftiger stond terecht voor het bestelen van zijn zus. Die was hulpbehoevend en ging na het overlijden van haar man naar het rusthuis. In 2016 beloofde de man om de tuin van zijn zus te onderhouden. Hij deed dat en meldde even later de diefstal van enkele spullen. Nergens waren een sporen van inbraak en de zaak stierf een stille dood tot enkele gestolen spullen opdoken op het internet. Volgens de zus ging het om enkele antieke spullen zoals een bronzen beeldje, een kast en een beeld uit de vijver. Nadat de politie contact opnam met de verkoper van de spullen op het internet, ging de beklaagde door de knieën. Hij deed het naar eigen zeggen uit frustratie. De zus kreeg gisteren een schadevergoeding toegekend van iets meer dan 6.000 euro. Vervult de man de werkstraf binnen het jaar niet, riskeert hij alsnog een celstraf van zes maanden. (TVDZM)