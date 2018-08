Hondenlosloopzone gesloten omwille van droogte 01 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver heeft beslist om de nieuwe hondenlosloopzone met zwemvijver aan het Sint-Michielskasteel af te sluiten.





Deze beslissing past in de droogtemaatregelen die werden opgelegd door de provinciegouverneur. "Omwille van de droogte is het nu eerder een modderpoel dan een zwemvijver. Als het waterpeil te laag staat, kan de filter in de vijver niet meer werken De provincie heeft maatregelen uitgevaardigd om spaarzaam met water om te springen, waardoor we de vijver niet langer met water kunnen vullen. Het is nu wachten op regenweer. We hebben de hele zone, niet alleen de vijver, afgesloten omdat honden het gewoon zijn om in de zwemvijver te springen", legt schepen van Dierenwelzijn An Coen (N-VA) uit. Deze week nog werd de rand van de zandpartij voorzien van een rubberen band. Dit is veiliger voor de honden die in en uit de zandbak komen. (AVH)