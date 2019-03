Historisch: meerderheid gemeenteraad kiest Vlaams Belang om te zetelen in intercommunales Antoon Verbeeck

13 maart 2019

13u26 0 Sint-Katelijne-Waver Voor het eerst zijn twee gemeenteraadsleden van Vlaams Belang in Sint-Katelijne-Waver verkozen om te zetelen in de raden van bestuur van intercommunales. Zowel Jos Moeyersons als Greet Saels kregen op maandagavond de steun van de meerderheid.

Zo kreeg fractieleider Moeyersons voor de vacature van IGEMO twaalf stemmen achter zijn naam, Samen Anders zes stemmen en de kandidaat van Groen vijf. Vermits er slechts twee Vlaams Belang-gemeenteraadsleden zetelen en de andere oppositiepartijen voor hun eigen kandidaat kozen betekent dit dat bij de geheime stemming 10 van de 15 meerderheidsleden van N-VA en CD&V Vlaams Belang steunden. Saels behaalde elf stemmen, tegenover zeven voor Samen Anders en zes voor de kandidaat van Groen. Zij zal zetelen in de raad van bestuur van Ivarem. “Daar waren wij zelf ook verbaasd door”, bekent een tevreden Moeyersons. “Het is nu afwachten of we ook effectief zullen aanvaard worden door de raden van bestuur, maar in de gemeenteraad is de cordon sanitaire alvast doorbroken. Reeds in 2006 leverde de toenmalige meerderheid van CD&V stemmen aan Vlaams Belang om een eerste zitje in de OCMW-raad te bekomen. Nu twaalf jaar later worden er dus al twee raadsleden van Vlaams Belang gesteund.”