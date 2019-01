Helft van de beschikbare oppervlakte op Veiling Zuid zoekt koper Antoon Verbeeck

19 januari 2019

09u34 0 Sint-Katelijne-Waver De helft van de beschikbare oppervlakte op het nieuwe bedrijventerrein voor agro-industrie Veiling Zuid zoekt nog naar een nieuwe eigenaar. Nog 15,8 hectare is beschikbaar.

“Veiling Zuid is een bedrijventerrein van 55 hectare”, licht gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé (CD&V) toe. “Daarvan is zo’n 30 hectare uitgeefbare industriegrond. De eerste verkopen aan Belorta en Intergrow, goed voor in totaal 5,7 hectare, zijn afgerond en voor nog eens 8,5 hectare lopen er al onderhandelingen met potentiële kopers. Dat maakt dat er vandaag nog 15,8 hectare beschikbaar is.” De locatie naast de groenteveiling en zijn ligging op de as Antwerpen-Brussel zijn volgens de provincie belangrijke troeven. “Een extra pluspunt is het duurzame karakter van het park, dat onder meer voorzien is van gemeenschappelijke buffers voor wateropvang. Logisch dus dat er veel belangstelling voor is”, klinkt het. Kandidaat kopers moeten actief zijn in de verwerking of toelevering van landbouwproducten of aanverwante activiteiten ontplooien. Alle praktische informatie en de verkoopfiche vind je op de website van POM Antwerpen (www.pomantwerpen.be) of je kan rechtstreeks contact opnemen met Els Kenis van POM Antwerpen op het nummer 03/240.68.79.