Heiveld breidt uit met padelvelden en schietbanen SPORT VANAF DIT WEEKEND TE BEOEFENEN ANTOON VERBEECK

24 maart 2018

02u32 0 Sint-Katelijne-Waver Sport- en recreatiecomplex Heiveld opent dit weekend vijf padelpleinen, een sport die de laatste jaren aan populariteit wint. De opening van de pleinen, waarvan er twee overdekt zijn, is een eerste fase van een uitbreiding. In mei start de aanleg van 44 schietbanen, waarmee Heiveld de grootste schietclub van België wordt.

Heiveld kwam padel twee jaar geleden op het oog na een tip van een lid van het sportcomplex. De sporttak wordt omschreven als een mix tussen tennis en squash, maar volgens zaakvoerder Peter Meynendonckx kan je het ook vergelijken met beachtennis en kooivoetbal. "Je bent er meteen mee weg en de regels zijn simpel. Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander geslagen worden, zonder dat de bal eerst één van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander te beletten de bal terug te slaan", legt Peter uit. "Internationaal zijn er tennisspelers en voetballers die na hun profcarrière met padel zijn begonnen. In Spanje is het na voetbal zelfs de populairste sport. We geloven echt in deze sport en zijn ervan overtuigd dat het in ons land een sterke groeimarge heeft. In Gent werd de eerste club opgericht en die telt nu al zo'n 450 leden."





Opleiding

"Vandaar dat we ook meteen vijf pleinen hebben aangelegd. We willen hiermee aantonen dat we het echt menen en padel in Heiveld geen aanhangsel wordt van tennis. We zien het als een echt clubgebeuren. Dit weekend bieden we een gratis opleiding aan voor geïnteresseerden. Zaterdagvoormiddag komen de jeugd en de G-sporters aan bod, daarna starten er lessen. De Argentijnse topspeler German Schäfer zal lesgever van dienst zijn. De lessen van zaterdag zijn ondertussen al volgeboekt, op zondag zijn er nog enkele plaatsjes vrij. Wie er dit weekend niet bij kan zijn, heeft nog tot 2 april de kans om deel te nemen aan onze kennismakingsperiode."





Schietbanen

In de loop van mei start Heiveld met de tweede fase van haar uitbreidingsproject, namelijk de aanleg van de olympische schietsporthal met 36 banen voor vuurwapens en acht banen voor luchtkarabijn. Met 44 schietbanen wordt Heiveld de grootste schietclub van ons land. "Er is een tekort aan schietbanen in België. Twee clubs uit de regio zullen in eerste instantie onze banen in gebruik nemen: Schietclub Politie Schutterskring Mechelen en Schutterskring Klein-Willebroek. De schietclub uit Mechelen moet noodgedwongen de oude schietlocatie in Den Ouwen Dok in Mechelen verlaten voor de werken op de site en keek uit naar een nieuwe locatie. De twee clubs samen tellen zo'n 550 leden." De padelpleinen en schietbanen hebben samen een kostenplaatje van 1,5 miljoen euro, waarvan Vlaanderen 400.000 euro subsidieert.