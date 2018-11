Heisbroekweg (N105) twee dagen onderbroken Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op maandag 12 en dinsdag 13 november onderhoudswerken uit op de Heisbroekweg (N105) in Sint-Katelijne-Waver. Het wegdek van de Heisbroekweg is plaatselijk aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Antoon Verbeeck

07 november 2018

10u06 0

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert op maandag 12 en dinsdag 13 november onderhoudswerken uit op de Heisbroekweg (N105) in Sint-Katelijne-Waver. Het wegdek van de Heisbroekweg is plaatselijk aan een grondige onderhoudsbeurt toe. “Tussen het kruispunt met de Fortsesteenweg/Strijbroek en het kruispunt Mussepi wordt over een strook van 500 meter de toplaag in asfalt vernieuwd. Het nieuwe wegdek zal het rijcomfort en de verkeersveiligheid verbeteren”, deelt AWV mee. Er wordt gewerkt over de volledige breedte van de rijweg, dus tijdens de werken is de Heisbroekweg in beide richtingen afgesloten tussen het kruispunt met de Fortsesteenweg/Strijbroek en het kruispunt Mussepi. Aan de betonnen kantstroken wordt niet gewerkt. Het verkeer volgt in beide richtingen een omleiding langs de R6, de Mechelsesteenweg en de Kempenarestraat. In de werfzone geldt een parkeerverbod en bevinden zich geen bedrijfstoegangen. Bedrijven blijven steeds toegankelijk.