Hagelstein schenkt 1.350 euro aan zieke mama voor onderzoek Wannes Vansina

01 april 2019

18u21 0 Sint-Katelijne-Waver Leerlingen van basisschool Hagelstein in Sint-Katelijne-Waver hebben met een sponsoractie 1.350 euro ingezameld voor onderzoek naar Meervoudige Systeem Atrofie (MSA).

MSA is een progressieve neurologische aandoening die optreedt door het afsterven van zenuwcellen in bepaalde gedeeltes van de hersenen. Het doel werd niet toevallig gekozen. Ilse Lauwers, de mama van Kobe (5de leerjaar) en Emma Selders (3de leerjaar), lijdt immers aan de ziekte. Zij was het ook die de cheque symbolisch in ontvangst nam. “Het is fantastisch dat de kinderen dit voor elkaar hebben gekregen. We hopen met het bedrag het geneeskundig onderzoek naar MSA te stimuleren”, zegt Lauwers.

Het geld werd bijeengebracht met een samenwerkings- en hindernissenloop. Directeur An Mondelaers: “We zijn fier op al onze leerlingen en hun families die zoveel geld hebben ingezameld. De loop zelf was symbolisch: leerlingen moesten elkaar helpen om de hindernissen in ons bos te nemen, wat families met MSA ook moeten doen”.