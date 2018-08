Groot deel Stationsstraat krijgt deze week nieuw asfalt 30 augustus 2018

02u32 0 Sint-Katelijne-Waver In de Stationsstraat vinden deze week belangrijke asfalteringswerken plaats waarna ongeveer 75 procent van de straat geasfalteerd zal zijn.

Samen met Aquafin en Pidpa-HidroRio geeft het gemeentebestuur de Stationsstraat tussen de Markt en de Fortsesteenweg een opknapbeurt. De riolering is ondertussen aangelegd. "De werken schieten goed op, de rioleringswerken zijn in de volledige zone al uitgevoerd. In het laatste stuk tussen Vossevelden en Markt moet de aansluiting van de huizen op het nieuwe rioleringsstelsel nog gebeuren, maar daar is de straat al wel terug voorzien van steenslag. Deze week vinden de asfalteringswerken plaats tussen Vossevelden en Forstsesteenweg. De werken zullen plaatsvinden gespreid over verschillende dagen", aldus schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). In september wordt de belijning aangebracht in deze zone en wordt het fietspad afgewerkt ter hoogte van Fortsesteenweg. Ook de kruispunten met Kempenarestraat en Heidijk blijven voorlopig afgesloten tijdens de duur van de werken. "Bij de start van het nieuwe schooljaar maadag zullen de fietsers al een belangrijk deel van de nieuwe fietspaden in de Stationsstraat kunnen gebruiken," zegt Mobiliteitsschepen Tom Ongena (Samen Anders). Eind september wordt een groot deel van de straat opengesteld voor de automobilisten. (AVH)