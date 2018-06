Gezin ontsnapt aan brand dankzij rookmelders BUREN STARTEN INZAMELACTIE VOOR ALLEENSTAANDE MAMA VAN VIER ELS DALEMANS

04 juni 2018

02u30 0 Sint-Katelijne-Waver Dankzij het alarm van de rookmelders raakte een alleenstaande moeder met vier kinderen zaterdagochtend tijdig uit een brandend huis. De woning aan de Mechelbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Sint-Katelijne-Waver) is compleet vernield. De buren zijn al een inzamelactie gestart.

"In de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.30 uur hoorden we plots onze drie honden luid blaffen. We wisten meteen dat er iets aan de hand moest zijn en gingen buiten kijken. Bij de overburen sloegen op dat moment al de vlammen uit de ramen", zegt buurman Peter Jacobs. "Ook een automobilist had de brand net opgemerkt en de hulpdiensten gebeld. De overbuurvrouw en haar vier kinderen, drie jongens en een meisje van 14, 13, 11 en 7 jaar oud, renden op dat moment het huis uit. Ze waren gewekt door de rookmelders en tijdig naar buiten gevlucht. Ze stonden allemaal op blote voeten en met boxershortjes aan op straat. We hebben hen snel opgevangen en warm gehouden met wat badjassen. Het huis stond binnen de kortste keren in lichterlaaie."





De brandweer had enkele uren werk om het vuur te blussen. De brand is ontstaan op het gelijkvloers aan de achterkant van de woning. De benedenverdieping brandde volledig uit, ook op de bovenverdieping is heel wat schade door de rook en de hitte. Zelfs de woning van de buren raakte beschadigd door de hitte. Omdat de moeder en haar dochter licht bevangen waren door de rook werden de bewoners door de hulpdiensten naar het ziekenhuis gebracht.





De eigenaar van de huurwoning kwam zaterdag ter plekke, zwaar onder de indruk van de gebeurtenis en schade. "Toen mijn vader naar het woonzorgcentrum moest, twijfelden we nog om het ouderlijk huis te verhuren of verkopen. Het werd verhuren, en we investeerden nog enkele duizenden euro's om alles op te knappen en te modernisernen. Gelukkig zijn we goed verzekerd, en wat een geluk dat onze huurster en haar kinderen ongedeerd zijn."





Omdat de alleenstaande moeder en haar vier kinderen alles kwijt zijn, besloten de buren meteen een inzamelactie te organiseren. "Voor een noodwoning werd meteen gezorgd, maar deze mensen hebben natuurlijk nog heel wat meer spullen nodig. Daarom lanceerden we via sociale media een oproep om kledij, speelgoed, schoolgerei, handdoeken, lakens en meer in te zamelen", zegt buurman Jacobs. "Iedereen heeft nog wel iéts liggen dat eigenlijk niet meer gebruikt wordt. Al het materiaal kan naar woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Sint-Katelijne-Waver gebracht worden, hier is altijd iemand aanwezig én voldoende ruimte om de goederen te stockeren. Begin volgende week hopen we alles aan het gezin te schenken, onze buurvrouw liet ons nu al weten dat ze iedereen enorm dankbaar is voor de hulp en steun."