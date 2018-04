Gestolen auto 24 uur later teruggevonden in Parijs 06 april 2018

Dankzij een samenwerking tussen de politiezone Bodukap, het parket in Mechelen en de Franse politiediensten is een gestolen Mercedes na 24 uur al teruggevonden. "Er werden ook twee verdachten gearresteerd", vertelt Nele Poelmans van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. "Het gaat om twee Albanezen."





De diefstal van de Mercedes gebeurde bij een woninginbraak in Sint-Katelijne-Waver ter hoogte van Pasbrug.





Behalve de Mercedes A180 werden ook een aanzienlijke partij juwelen gestolen. "Een alerte Franse politieploeg kon de gestolen wagen nabij Parijs intercepteren. De twee verdachten bevonden zich nog in de wagen", gaat Poelmans verder. Beiden werden onder een Europees aanhoudingsmandaat geplaatst. Verwacht wordt dat zij nu snel uitgeleverd zullen worden aan ons land om hier berecht te worden voor de diefstal. In afwachting daarvan zitten ze in een Franse cel. De gestolen wagen zal teruggebracht worden naar de eigenaar. (TVDZM)