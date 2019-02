Gescheiden riolering en verkeersplateau op komst in Zonstraat en Bredeheide Antoon Verbeeck

04 februari 2019

11u21 0 Sint-Katelijne-Waver In de Zonstraat en de Bredeheide starten deze week wegenis- en rioleringswerken. De werken duren 150 werkdagen. Als alles vlot verloopt, moeten ze klaar zijn in het voorjaar van 2020.

“Al enkele jaren zijn we bezig om een forse inhaalbeweging om zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op gescheiden riolering”, vertelt schepen van Openbare Werken Joris De Pauw (N-VA). “We zijn blij dat nu ook in de Zonstraat en Bredeheide de spade in de grond gaat. In de Bredeheide gaat het momenteel enkel over het stuk van huisnummer 27 tot en met huisnummer 53. De rest van de straat volgt later. Recht tegenover Bredeheide 53 komt een nieuw pompstation.”

De werken gebeuren in samenwerking met Aquafin en Pidpa-HidroRio. De kostprijs bedraagt 888.887,16 euro. Aquafin en Pidpa-HidroRio nemen bijna het volledige bedrag voor hun rekening. Het gemeentebestuur moet 8.250 euro bijleggen. “Onze partners betalen de kosten voor de riolering, als gemeente betalen we enkel de meerprijs wanneer we aan de weginfrastructuur erboven iets wijzigen”, klinkt het. “Ingrijpende wijzigingen aan de weginfrastructuur komen er niet. Enkel op het kruispunt van beide straten zullen we een verhoogd plateau aanleggen. Dat moet de snelheid van de wagens verlagen en de veiligheid, zeker voor de fietsers, verhogen.”