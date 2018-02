Gemeenteraad voortaan te herbeluisteren 13 februari 2018

Inwoners van Sint-Katelijne-Waver kunnen voortaan de verslagen van de gemeenteraadszittingen herbeluisteren via www.skw.be. De gemeenteraadszitting van maandag 5 februari 2018 werd opgenomen en ondertussen verwerkt tot een audioverslag. "Burgers kunnen via onze webstek de openbare vergadering herbeluisteren. Zij kunnen de ganse opname horen, specifieke agendapunten herbeluisteren of er voor kiezen om bepaalde raadsleden aan het woord te horen. Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk. U surft naar www.skw.be, klikt de vergadering aan die u wenst te herbeluisteren en klik op 'herbeluister", aldus burgemeester Kristof Sels (N-VA). "Het papieren verslag wordt afgeschaft en vervangen door dit audioverslag. We hopen dat dit de inwoners meer uitnodigt om de gemeenteraadszitting te volgen." Later deze maand zullen ook de audioverslagen van de raadscommissies kunnen herbeluisterd worden. (AVH)