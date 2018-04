Gemeente organiseert frisbeenamiddag 16 april 2018

Sportievelingen van alle leeftijden zijn op woensdag 25 april welkom op een frisbeenamiddag van het gemeentebestuur. In 2018 kiest de gemeente Sint-Katelijne-Waver voor buurtsport als 'Sporttak in de Kijker'. Iedere maand organiseert het op een ander sportpleintje in de gemeente een sport- en spelnamiddag. Op 25 april kan je tussen 14 en 16 uur komen frisbeeën op het frisbeeveld in de Vlasstraat in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Je bereikt het veld via het paadje tussen huisnummers 14 en 16. Deelnemen doe je gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. (AVH)