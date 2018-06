Gemeente opent kampeerautoterrein voor vier campers 20 juni 2018

02u55 0 Sint-Katelijne-Waver Sinds kort beschikt de gemeente Sint-Katelijne-Waver over een nieuw kampeerautoterrein voor vier kampeerauto's. De gemeente komt zo tegemoet aan de toeristen die jaarlijks naar Sint-Katelijne-Waver afzakken.

"Jaarlijks komen heel wat toeristen naar onze gemeente voor een bezoek aan Domein Roosendael, Groentemuseum 't Grom of de Wintertuin. Ook wandelaars en fietsers weten onze gemeente goed te vinden voor een uitstap", zegt schepen van Toerisme An Coen (N-VA). "Om toeristen met een kampeerauto de kans te geven om Sint-Katelijne-Waver te ontdekken, werd een kampeerautoterrein aangelegd aan Voorland in het Centrum. Het terrein biedt plaats aan vier kampeerauto's, de kampeerders mogen 72 uur gebruik maken van deze plek."





Stortplaats

"Alle voorzieningen zijn aanwezig om er een aangenaam verblijf te hebben. Zo kan vuil water geloosd worden in de voorziene stortplaats, is er een uitstorttafel voor septisch water en mits betaling krijgt de kampeerder toegang tot elektriciteit en water", besluit Coen. Alle informatie over het gebruik van het nieuwe kampeerautoterrein is te vinden op www.skw.be/kampeerautoterrein. (AVH)